İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet eden Ahmet Kardeş (56) böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Kardeş’in cenazesi Elmalık Camiinden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.