Halit Erkan
İzmit Terzibayırı Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden Seka Emeklisi Halit Erkan (87) enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halit Erkan’ın cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz