İzmit Terzibayırı Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden Seka Emeklisi Halit Erkan (87) enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halit Erkan’ın cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.