İzmit Veliahmet Mahallesi Kolağası Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden merhum Ahmet Yakşi’nin eşi Tenzile Yakşi (77) geçirdiği kalp kiriz sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Tenzile Yakşi’nin cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.