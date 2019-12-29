İzmit Ayazma Mahallesi Asil sokak Hibe Konutları no:27 adresinde ikamet eden SadiyeAksüyek (79) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Derince Limanı’dan emekli merhum Lütfü Aksüyek’in eşi ev hanımı 4 çocuk annesi SadiyeAksüyek’in cenazesi ikindi vakti Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığı’nda toprağa verildi.