Sadiye Aksüyek vefat etti
İzmit Ayazma Mahallesi Asil sokak Hibe Konutları no:27 adresinde ikamet eden SadiyeAksüyek (79) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Derince Limanı’dan emekli merhum Lütfü Aksüyek’in eşi ev hanımı 4 çocuk annesi SadiyeAksüyek’in cenazesi ikindi vakti Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz