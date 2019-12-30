Yüksel Cansevdi
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Sakin Sokak adresinde ikamet eden Yüksel Cansevdi (58) prostat kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yüksel Cansevdi’nin cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz