İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Sakin Sokak adresinde ikamet eden Yüksel Cansevdi (58) prostat kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yüksel Cansevdi’nin cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.