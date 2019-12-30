Nevzat Sayın
İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak adresinde ikamet eden sanayiden emekli Nevzat Sayın (59) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nevzat Sayın’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz