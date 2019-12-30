İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak adresinde ikamet eden sanayiden emekli Nevzat Sayın (59) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nevzat Sayın’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.