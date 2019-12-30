İzmit Çukurbağa Mahallesi Küçük Hamam Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Rıfat Sever’in eşi Emine Sever (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 2 çocuk babası Emine Sever’in cenazesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.