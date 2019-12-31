İzmit Erenler Mahallesi İmalat Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför Abdülkadir Tosunoğlu (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Abdülkadir Tosunoğlu'nun cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık eski mezarlıkta toprağa verildi.