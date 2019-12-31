Abdülkadir Tosunoğlu
İzmit Erenler Mahallesi İmalat Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför Abdülkadir Tosunoğlu (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Abdülkadir Tosunoğlu'nun cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık eski mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz