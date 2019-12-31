İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden şoför Bayram Bozan (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli 3 çocuk babası olan Bayram Bozan'ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.