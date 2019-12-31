Bayram Bozan
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden şoför Bayram Bozan (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli 3 çocuk babası olan Bayram Bozan'ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz