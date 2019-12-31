Kandıra Şerefsungur Mahallesinde ikamet eden çiftçi Bekir Akıncı (87) Parkinson nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bekir Akıncı'nın cenazesi Tekkeli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekkeli mezarlığında toprağa verildi.