İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Köseköy Sanayi esnaflarından torna tesfiye ustası Fuat Yenidünya (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fuat Yenidünya'nın cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.