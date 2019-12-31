İzmit Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hamdi Ok (72) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hamdi Ok'un cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.