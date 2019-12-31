Şükrü Kuşaksız
İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden Kocaelispor’un eski kurucularından Buket Lokantasının sahibi Şükrü Kuşaksız (88) demans hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şükrü Kuşaksız'ın cenazesi Yenicuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz