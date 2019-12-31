İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden Kocaelispor’un eski kurucularından Buket Lokantasının sahibi Şükrü Kuşaksız (88) demans hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şükrü Kuşaksız'ın cenazesi Yenicuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.