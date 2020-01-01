Aysel Kaşal
İzmit Yenimahalle Ulusoy Sokak No.25 adresinde ikamet eden pazarcı merhum Hasan Kaşal’ın eşi, 7 çocuk annesi AyselKaşal(70) akciğer rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenimahalle Merkez Camiinden alınarak Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz