İzmit Eseler Mahallesi Fatih Sokak No.6 adresinde ikamet eden İşçi emeklisi, 6 çocuk babası Cevdet Türk(64) böbrek ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Eseler Camiinden alınarak Eseler Mezarlığında toprağa verildi.