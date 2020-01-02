İzmit Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Süleyman Öztürk’ün eşi Fikriye Öztürk (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fikriye Öztürk’ün cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.