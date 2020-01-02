Hüseyin Yıldız
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Hüseyin Yıldız (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hüseyin Yıldız’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz