İzmit Bekirdere Mahallesi Hacı Bektaşi Sokak adresinde ikamet eden ev hanımı Hüsniye Yüksel (69) şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Hüsniye Yüksel’in cenazesi Kocakaymaz Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.