Hüsniye Yüksel
İzmit Bekirdere Mahallesi Hacı Bektaşi Sokak adresinde ikamet eden ev hanımı Hüsniye Yüksel (69) şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Hüsniye Yüksel’in cenazesi Kocakaymaz Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz