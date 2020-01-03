İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak adresinde ikamet eden saat ustası Adem Çavuş (61) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Adem Çavuş’un cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.