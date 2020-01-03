Erdem Günay
İzmit Yenimahalle Sitem Sokak adresinde ikamet eden Çayırova Endsütri Meslek Lisesinden emekli müdür yardımcısı Erdem Günay (56) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem Güney’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz