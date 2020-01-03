İzmit Yenimahalle Sitem Sokak adresinde ikamet eden Çayırova Endsütri Meslek Lisesinden emekli müdür yardımcısı Erdem Günay (56) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem Güney’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.