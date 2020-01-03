Hayriye Sedef
İzmit Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İzzet Sedef’in eşi Hayriye Sedef (78) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Sedef’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz