İzmit Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İzzet Sedef’in eşi Hayriye Sedef (78) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Sedef’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi. (foto yok)