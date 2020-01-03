Kandıra Sarnıçlar Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Necati Şahin’in eşi Kadriye Şahin (75) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Şahin’in cenazesi Katçalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Katçalı Mezarlığında toprağa verildi.