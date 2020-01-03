İzmit Tepeköy Mahallesi Muradiye Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kemal Şerit (63) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Kemal Şerit’in cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.