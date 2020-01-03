Kemal Şerit
İzmit Tepeköy Mahallesi Muradiye Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kemal Şerit (63) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Kemal Şerit’in cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz