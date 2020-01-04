İzmit Kozluk Mahallesi Nurdoğan Özak Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Dilaver Umut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dilaver Umut’un cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)