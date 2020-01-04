Dilaver Umut
İzmit Kozluk Mahallesi Nurdoğan Özak Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Dilaver Umut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dilaver Umut’un cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz