İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Bulvarı Fuat Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sekreteri Fırat Tayırlar (55) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fırat Taylılar’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.