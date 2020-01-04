İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak Bilal Apartmanı adresinde ikamet eden emekli bankacı Hasan Seyrek (75) koah ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Seyrek’in cenazesi Seka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.