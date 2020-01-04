Hasan Seyrek
İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak Bilal Apartmanı adresinde ikamet eden emekli bankacı Hasan Seyrek (75) koah ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Seyrek’in cenazesi Seka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz