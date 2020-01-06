İzmit Gündoğdu Mahallesi Gülşehir Sokak adresinde ikamet eden nakliyeci Fikri Ceylan’ın eşi Aşire Ceylan (77) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Aşire Ceylan’ın cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.