Aşire Ceylan vefat etti
İzmit Gündoğdu Mahallesi Gülşehir Sokak adresinde ikamet eden nakliyeci Fikri Ceylan’ın eşi Aşire Ceylan (77) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Aşire Ceylan’ın cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz