Reyhan Arslan vefat etti
İzmit Yahya Katan Mahallesi 1. Bölge Şelale Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı merhum Uğur Tekin Arslan’ın eşi Reyhan Arslan (65) geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Emekli bankacı ve 4 çocuk annesi olan Reyhan Arslan’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz