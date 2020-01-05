İzmit Yahya Katan Mahallesi 1. Bölge Şelale Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı merhum Uğur Tekin Arslan’ın eşi Reyhan Arslan (65) geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Emekli bankacı ve 4 çocuk annesi olan Reyhan Arslan’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.