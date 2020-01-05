Tahir Aydın vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden emekli sağlık çalışanı Tahir Aydın (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tahir Aydın’ın cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz