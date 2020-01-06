Fatma Demirtaş
İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Ali Demirtaş’ın eşi Fatma Demirtaş (61) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Farma Demirtaş’ın cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz