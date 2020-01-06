İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Ali Demirtaş’ın eşi Fatma Demirtaş (61) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Farma Demirtaş’ın cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.