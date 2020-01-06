İzmit Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları Sokak adresinde ikamet eden Balıkçı esnafı Zümrüt Budak (59) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Zümrüt Budak’ın cenazesi TOKİ Arızlı Akpınar Konutları Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.