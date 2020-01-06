Başiskele Kılıçaslan Mahallesi Nüshetiye Caddesi adresinde ikamet eden emekli aşçı merhum Raif Berberoğlu’nun eşi Şaziye Berberoğlu (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şaziye Berberoğlu’nun cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.