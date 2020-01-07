Fatma Aydın
İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi 5129.Sokak adresinde ikamet eden kablo fabrikasından emekli merhum Recep Aydın’ın eşi Fatma Aydın (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Fatma Aydın’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz