İzmit Yeşilova Mahallesi Cesur Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum İbrahim Ertürk’ün eşi Habibe Ertürk yaşlılık nedeniyle (87) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Habibe Ertürk’ün cenazesi Sakarya Hendek’te toprağa verildi. (foto yok)