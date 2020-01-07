Habibe Ertürk
İzmit Yeşilova Mahallesi Cesur Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum İbrahim Ertürk’ün eşi Habibe Ertürk yaşlılık nedeniyle (87) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Habibe Ertürk’ün cenazesi Sakarya Hendek’te toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz