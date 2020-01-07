İstanbul Beyoğlu ilçesinde ikamet eden işçi emeklisi Kemalettin Çetinkaya (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kemalettin Çetinkaya’nın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.