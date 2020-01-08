İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi merhum Tevfik Uzun’un eşi Ayşe Uzun (59) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Uzun’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.