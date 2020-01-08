Ayşe Uzun
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi merhum Tevfik Uzun’un eşi Ayşe Uzun (59) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Uzun’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz