İzmit Yeşilova Mahallesi Gümüşsuyu Sokak adresinde ikamet eden Çaykurdan emekli Nejdet Azmanoğlu’nun eşi Binnaz Azmanoğlu (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Binnaz Azmanoğlu’nun cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.