İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak adresinde ikamet eden emekli aşçı ve saatçi Durmuş Esmer (66) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Durmuş Esmer’in cenazesi Gültepe Hicret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.