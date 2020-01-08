Mahinur Usanmaz
Derince Yenikent Mahallesi Kent Konut İnci Evleri B.11 Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Bedir Usanmaz’ın eşi Mahinur Usanmaz (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 12 çocuk annesi olan Mahinur Usanmaz’ın cenazesi Hacı Abbas Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz