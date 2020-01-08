Kandıra Çarşı Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden ayakkabıcı esnaf Abdullah Genç’in eşi Sibel Genç (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sibel Genç’in cenazesi Şefik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.