Sibel Genç
Kandıra Çarşı Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden ayakkabıcı esnaf Abdullah Genç’in eşi Sibel Genç (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sibel Genç’in cenazesi Şefik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz