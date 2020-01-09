İzmit Erenler Mahallesi Canan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şuayip Ersoy’un eşi Emine Şerife Ersoy (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Şerife Ersoy’un cenazesi Hacıbahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kısalar Mezarlığında toprağa verildi.