Emine Şerife Ersoy
İzmit Erenler Mahallesi Canan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şuayip Ersoy’un eşi Emine Şerife Ersoy (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Şerife Ersoy’un cenazesi Hacıbahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kısalar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz