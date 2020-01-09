Erdoğan Lama
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa çalışan Erdoğan Lama (46) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdoğan Lama’nın cenazesi Hamidiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz