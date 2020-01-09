İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa çalışan Erdoğan Lama (46) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdoğan Lama’nın cenazesi Hamidiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.