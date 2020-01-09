İzmit Zabıtan Mahallesi Hacı Arif Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Nazım Çelik’in eşi Fethiye Çevik (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fethiye Çevik’nin cenazesi Hicret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.