İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Cevdet Dönmez’in eşi Hatice Dönmez (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Dönmez’in cenazesi Sakarya Ferizli’de toprağa verildi.