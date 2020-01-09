Hatice Dönmez
İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Cevdet Dönmez’in eşi Hatice Dönmez (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Dönmez’in cenazesi Sakarya Ferizli’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz