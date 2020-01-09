Derince Kaşıkçı Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Fahrettin Gürsoy’un eşi Sadiye Gürsoy (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sadiye Gürsoy’un cenazesi Fakılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı Köy mezarlığında toprağa verildi.