Sadiye Gürsoy
Derince Kaşıkçı Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Fahrettin Gürsoy’un eşi Sadiye Gürsoy (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sadiye Gürsoy’un cenazesi Fakılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı Köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz