Ayşe Yüksel
İzmit Körfez Mahallesi Ak Sokak ikamet eden emekli marangoz Suat Yüksel’in eşi Ayşe Yüksel (59) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Yüksel’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz