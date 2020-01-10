İzmit Körfez Mahallesi Ak Sokak ikamet eden emekli marangoz Suat Yüksel’in eşi Ayşe Yüksel (59) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Yüksel’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.