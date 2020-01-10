Cengiz Durmuş
İzmit Şirintepe Mahallesi Karahan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Cengiz Durmuş (64) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cengiz Durmuş’un cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz