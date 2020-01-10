İzmit Şirintepe Mahallesi Karahan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Cengiz Durmuş (64) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cengiz Durmuş’un cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.