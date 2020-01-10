İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Lütfü Canbay (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Lütfü Canbay’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.