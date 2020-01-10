Lütfü Canbay
İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Lütfü Canbay (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Lütfü Canbay’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz