Rızkiye Dünen
İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Şirin Dünen’in eşi Rızkiye Dünen (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Rızkiye Dünen’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz